Дерипаска предложил ввести наказание за «провоцирование» санкций

https://static.news.ru/photo/bb7819f6-436d-11eb-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действия, «провоцирующие» санкции Запада против российских компаний и граждан РФ, сопоставимы с изменой родине и за них необходимо ввести уголовное наказание.

Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену родине, с соответствующими уголовными последствиями, — написал в своём Telegram-канале Дерипаска.

Также он подчеркнул, что Уголовный кодекс в этой части «давно необходимо поправить».

Российский миллиардер назвал санкции «орудием гибридной войны», сравнив их с бомбардировками и атаками на границы. По его словам, они несут населению РФ гораздо больший ущерб, нежели военные действия.

Как писал NEWS.ru, 17 декабря агентство Bloomberg сообщило, что правительство США получило от европейских чиновников данные о том, что Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство En+ и РУСАЛ, хотя делать этого не имеет права в соответствии с соглашением 2018 года. Чтобы вывести обе компании из-под американских санкций, Дерипаска тогда сократил свою долю на предприятиях ниже 44,95% и перестал управлять ими через совет директоров. Сам бизнесмен при этом остаётся под санкциями.

Фирма En+ позже выпустила релиз, в котором говорится, что утверждения, содержащиеся в материале информагентства, не имеют под собой никаких оснований. В компании заявили, что ситуация находится под контролем корпоративных юристов.

Дерипаска попал в список близких к президенту РФ Владимиру Путину людей, которые могли совершать сомнительные транзакции в банках США. Документ подготовил международный расследовательский проект журналистов Cassandra, авторы списка утверждают, что в их распоряжении оказались бумаги Министерства финансов Соединённых Штатов. В документе также фигурируют Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев и бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе.