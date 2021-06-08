Дерипаска пожалел москвичей, лишённых молока и ягод

https://static.news.ru/photo/8e97c0cc-49f3-11ea-b050-fa163e074e61_660.jpg Фото: World Economic Forum/flickr.com

Живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производимые на Кубани. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска.

Сожаление Дерипаска выразил в комментарии в своём Telegram-канале.

Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены, — написал миллиардер.

В качестве иллюстраций к тексту Дерипаска опубликовал фотографии созревших ягод и коровьего вымени.

Ранее Олег Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России. По мнению миллиардера, произойти это может только в условиях стабильности.