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Дерипаска пожалел москвичей, лишённых молока и ягод

23:37, 07 июня 2021
Фото: World Economic Forum/flickr.com

Живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производимые на Кубани. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска.

Сожаление Дерипаска выразил в комментарии в своём Telegram-канале.

Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены, — написал миллиардер.

В качестве иллюстраций к тексту Дерипаска опубликовал фотографии созревших ягод и коровьего вымени.

Ранее Олег Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России. По мнению миллиардера, произойти это может только в условиях стабильности.

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