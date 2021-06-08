Дерипаска пожалел москвичей, лишённых молока и ягод

Живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производимые на Кубани. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска.
Сожаление Дерипаска выразил в комментарии в своём Telegram-канале.
Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены, —
написалмиллиардер.
В качестве иллюстраций к тексту Дерипаска опубликовал фотографии созревших ягод и коровьего вымени.
Ранее Олег Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России. По мнению миллиардера, произойти это может только в условиях стабильности.