Дерипаска рассказал, с кого властям России нужно брать пример Дерипаска призвал власти России брать пример с президента Аргентины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что властям страны следует брать пример с президента Аргентины Хавьера Милея. Предприниматель отметил его приверженность принципам свободной рыночной экономики и праву частной собственности.

Важно, чтобы и у нас хотя бы иногда вспоминали про право частной собственности и свободный конкурентный рынок. И желательно не только на словах, — заявил Дерипаска.

При этом бизнесмен отметил неоднозначную репутацию Милея, указав, что под его руководством Аргентина стоит на пороге «настоящего социального эксперимента». Однако принципы экономики, которые он отстаивает хотя бы на словах, являются большой редкостью для политиков такого уровня, указал Дерипаска.

Предприниматель допустил, что президенту Аргентины может не удастся воплотить в жизнь те взгляды, которые он декларирует. По его словам, будет интересно проследить за тем, как насколько риторика «латиноамериканского Трампа» будет соответствовать его реальным действиям.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение, что реформы Милея могут привести Аргентину к обнищанию и хаосу. Политолог считает, что с таким президентом страна рискует превратиться в колонию США.