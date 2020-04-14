Депздрав: в стационарах Москвы возможен дефицит мест для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd9d7a0a-7ded-11ea-b840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в ближайшие две-три недели возможен дефицит мест в связи в столичных перепрофилированных больницах из-за увеличения больных коронавирусной инфекцией.

В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в столице продолжает оставаться напряжённой. Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса по-прежнему стабильно высокое. Оценивая текущую ситуацию, оперативный штаб прогнозирует, что несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях, — привели сообщение столичного Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в АГН «Москва».

Департамент здравоохранения Москвы принял решение о перепрофилировании ещё 24 больниц для больных коронавирусной инфекцией, что поможет увеличить количество мест на 21 тысячу коек.

Также пациентов с другими заболеваниями временно будут направлять в другие стационары.

В ведомстве отметили, что переболевшего коронавирусной инфекцией держат в стационаре до того, как его самочувствие не достигнет стабильного уровня, вне зависимости от наличия отрицательного теста на вирус. Для этого есть точные показатели: определённая температура, отсутствие дыхательной недостаточности и другие.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин призвал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией COVID-19. Российский лидер считает, что на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону.