Депздрав Москвы: число госпитализированных с COVID-19 остаётся стабильным

https://static.news.ru/photo/3a163e66-8201-11ea-aee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве нет дефицита коек для заболевших коронавирусом, сохраняется резерв мощностей для лечения больных, сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

По его словам, на минувшей неделе развёрнуто около 4000 коек, ещё 5000 будут готовы в течение следующей недели. Число госпитализированных с коронавирусом продолжает оставаться стабильным — около 1300 человек, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, примерно 60% жителей Москвы, у которых было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа, являются бессимптомными носителями заболевания. Об этом 19 апреля сообщили представители оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19 в Москве.