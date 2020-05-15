Депутаты предложили ввести в России страхование от безработицы

https://static.news.ru/photo/902419f0-96be-11ea-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov​​​​​​​/Global Look Press

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый зампред партии Андрей Исаев выступили с инициативой внедрения в России системы страхования от безработицы. Это предложение в числе других мер по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики они направили секретарю генсовета партии Андрею Турчаку.

Страховая модель пособия позволила бы избежать многих проблем, способствовала легализации занятости, — цитирует РИА Новости предложение депутатов.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве труда констатировали, что уровень безработицы в России достиг 1,4 млн человек к началу мая, что в два раза выше, чем месяцем ранее. Эта цифра входила в прогнозы ведомства и, по оценке министра труда Антона Котякова, не стала угрожающей.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

До этого глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.