Депутат Госдумы Саралиев: Россия вернула 69 тел погибших солдат

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Россия забрала 69 тел погибших росийских солдат, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

До этого координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил о передаче Киеву тел 100 погибших военнослужащих. Там отметили, что в репатриационных мероприятия активно участвовали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Эту информацию подтвердил российский военкор Александр Сладков.

Мы поменяли тела наших солдат. 69 российских воинов на 100 украинских военных, — написал Сладков.

В конце января украинская сторона передала России 55 тел погибших участников СВО. Украина же получила 77 тел погибших бойцов.

В феврале в результате переговоров в Россию из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ. 31 января пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. По данным ведомства, всего с подконтрольной Киеву территории были возвращены 195 бойцов, взамен переданы 195 военнопленных ВСУ.