Россия забрала 69 тел погибших росийских солдат, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.
До этого координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил о передаче Киеву тел 100 погибших военнослужащих. Там отметили, что в репатриационных мероприятия активно участвовали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Эту информацию подтвердил российский военкор Александр Сладков.
Мы поменяли тела наших солдат. 69 российских воинов на 100 украинских военных, — написал Сладков.
В конце января украинская сторона передала России 55 тел погибших участников СВО. Украина же получила 77 тел погибших бойцов.
В феврале в результате переговоров в Россию из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ. 31 января пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. По данным ведомства, всего с подконтрольной Киеву территории были возвращены 195 бойцов, взамен переданы 195 военнопленных ВСУ.