Украину предложили включить в Союзное государство Депутат Водолацкий допустил принятие Украины в Союзное государство

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Виктор Водолацкий

В ближайшем будущем к Союзному государству наряду с Россией и Белоруссией может присоединиться Украина, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, это произойдет, когда страна «будет освобождена от нацистов».

Надеюсь, что в ближайшее время к нам добавится и наш украинский народ, который сегодня находится под гнетом укрофашистов. Но пройдет время, страна будет освобождена от нацистов и присоединится к союзу России и Белоруссии, — заявил Водолацкий.

Говоря о России и Белоруссии, парламентарий отметил, что депутаты работают активно и плотно, принимая модельные законы. По словам Водолацкого, впереди страны ждут «хорошие перспективы развития отношений».

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году Москва и Минск подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Это событие положило начало процессу взаимной интеграции государств.

Ранее президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва и Минск добились многого для развития связей Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наработанный за четверть века опыт позволяет странам эффективно реагировать на угрозы и вызовы.