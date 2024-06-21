В Госдуме успокоили Южную Корею на фоне заключения соглашения России с КНДР Депутат Толмачев: Южной Корее не грозит опасность из-за соглашения России с КНДР

Переживания Южной Кореи из-за соглашения России с КНДР говорят о том, что Сеул рассматривает возможность нанести удар по Пхеньяну, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, если таких намерений Республика Корея не имеет, то опасаться ей нечего.

Все переживания Республики Корея (она же Южная) говорят только о том, что Сеул рассматривает возможность нанесения удара по Пхеньяну. В случае, если Южная Корея не планирует нападать, она вне опасности, — говорит он.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что договор с Пхеньяном не является наступательным, а определяет формат отношений в случае нападения других стран. При этом он обращает внимание, что оружие России действительно представляет угрозу. Поэтому оно будет «работать на поддержание безопасности».

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по итогам личных переговоров в Пхеньяне. В МИД Южной Кореи выразили сожаление по этому поводу. Там заявили, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Накануне директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин заявил, что Сеул добавит 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России. По его словам, мера станет ответом на заключение Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.