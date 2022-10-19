Депутат Соболев посоветовал староверам брать в руки половник вместо оружия

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Староверы в период мобилизации должны не отлынивать от призыва, а идти служить на фронт и в тылу на полевых кухнях брать в руки половник вместо оружия, чтобы варить кашу солдатам, считает член комитета по обороне, депутат Госдумы России от фракции КПРФ, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й общевойсковой армией Виктор Соболев, сообщает «Газета.Ru». По его мнению, сейчас не время для религиозных убеждений.

Надо Родину защищать, какие там религиозные убеждения. Я думаю, что это неприемлемо в современных условиях, когда против нас коллективный Запад объявил войну на уничтожение России. Если не хотят защищать Россию сейчас, они могут остаться без страны. Если воин будет неэффективным, пусть кашу варит в тыловых частях наших войск, — заявил российский парламентарий.

Таким образом генерал-лейтенант отреагировал на инициативу руководителя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, предложившего Госдуме рассмотреть вопрос об альтернативной службе в период мобилизации для верующих, которые не могут брать оружие в руки в связи с убеждениями.

Соболев также призвал главу староверов «успокоиться» и подчеркнул, что в подразделениях российских войск в зоне специальной военной операции России на Украине есть военнослужащие, которые работают и без оружия в руках.

Ранее мобилизация убежденного баптиста Павла Мушуманского была остановлена решением Гатчинского городского суда в Ленинградской области. Мужчина требовал прохождения альтернативной гражданской службы по религиозным соображениям. В сентябре его отправили в войска, позднее суд обязал приостановить мобилизацию на период разбирательства. При этом из части Мушуманского пока не отпускают.