Депутат рассказал, чем интересовался арестованный за шпионаж журналист WSJ Депутат Вегнер: журналист WSJ Гершкович интересовался заводами ОПК в Екатеринбурге

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Избрание меры пресечения американскому журналисту Гершковичу в Москве

Журналист The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович, задержанный в России 30 марта за шпионаж, интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, заявил ТАСС депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Гершкович расспрашивал об опыте Свердловской области в части переориентирования производств, меняют ли профиль предприятия, в сколько смен работают и достаточно ли кадров. Депутат указал, что не в праве давать ответ на вопросы такого характера.

[Гершкович] начал задавать вопросы, связанные с оборонно-промышленным комплексом Екатеринбурга, называл такое одно из предприятий «Новатор» и так далее, — пояснил Вегнер.

Также американец интересовался общением Вегнера с бизнесменом, связанным с ЧВК «Вагнер», Евгением Пригожиным. Депутат ответил, что он знаком с этим вопросом, так как к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что задержанному гражданину США Москва обеспечила консульский доступ.

Арестованному американскому журналисту The Wall Street Journal обеспечен консульский доступ, — сказала дипломат.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО. Перед заседанием персонал и посетителей суда пришлось эвакуировать из-за сообщения о «минировании». Угроза оказалась ложной.