Депутат Рашкин не явился на заседание суда по делу о незаконной охоте

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин не явился 9 февраля на заседание суда, в ходе которого рассматривается ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения в виде запрета определённых действий. Причиной неявки стал положительный тест парламентария на коронавирус и заседание будет проходить без него, сообщают «Известия».

Заседание началось, будет рассматриваться в отсутствие Рашкина, в связи с положительным тестом на COVID-19, — передают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда.

Позже издание URA.RU со ссылкой на юриста московского горкома КПРФ Мухамеда Биджева опровергло информацию о заражении коронавирусом и уточнило, что отсутствие депутата объясняется плановой операцией на зрение.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, и, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

В январе текущего года Рашкин заявил, что рассматривает покупку лося, добавив, что не исключает варианта привезти животное из США.