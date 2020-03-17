https://static.news.ru/photo/67808404-684a-11ea-8d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

У России должна быть единая жёсткая политика в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, а не разрозненные действия регионов страны, которые наблюдаются сейчас. С таким мнением выступил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, единая политика в борьбе с COVID-19 нужна для того, чтобы избежать пагубных воздействий со стороны внешних факторов. Источник инфекции, подчеркнул Гаврилов, по-прежнему не найден. Экономика Китая, в свою очередь, ослабла, что могло бы пойти на руку ряду стран. Как заявил депутат, в России проблема вируса наслоилась на падение рубля и нефтяной и валютный кризисы. Гаврилов сказал, что эти факторы могут привести к потребительской инфляции и росту импортных товаров. Также, по мнению депутата, существует угроза нарастания западных санкций.

В стране должен быть резервный запас продуктов питания. Должны регулярно проводиться репетиции мобилизаций медицинских служб, заранее необходимо прорабатывать вопрос строительства экстренных госпиталей. Полагаем, что текущий кризис научит нас проводить реальное, а не имитируемое импортозамещение, — цитирует Гаврилова «ПолитЭксперт».

По информации на 17 марта, вспышка коронавируса унесла жизни 7,1 тысячи человек по всему миру. Более 182 тысяч заразились, а 78 удалось выздороветь.

Как ранее писал NEWS.ru, московское правительство предпринимает обоснованные меры по противодействию коронавирусу, регионам необходимо учесть опыт столицы в работе по указанному направлению. С таким заявлением в понедельник, 16 марта, выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.