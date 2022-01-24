Депутат от КПРФ Рашкин заявил, что хочет купить лося
Никита Чайка
Никита Чайка
12:52, 24 января 2022
Валерий РашкинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, против которого в конце прошлого года завели уголовное дело о незаконной охоте заявил, что собирается купить лося. Он рассказал, что мониторил Интернет-сайты, чтобы узнать приблизительную стоимость животного, сообщили на телеканале РЕН ТВ.
Депутат заявил, что уже оплатил 80 тысяч рублей штрафа, выписанных ему в обвинительном заключении.
Если я смотрел по сайтам, то от 90 тыс. до 800 тыс. Разные расценки дают. Можно работать, можно оплачивать можно везти, — поделился планами парламентарий.
Он добавил, что не исключает вариант привезти оленя из США.
29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.