Депутат от КПРФ Рашкин заявил, что хочет купить лося

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтранс Подмосковья и «Ситимобил» начали тестирование системы контроля за усталостью водителей с целью обеспечить безопасность поездок. Умная система будет наблюдать за уровнем усталости водителей, курением за рулём и насколько водитель внимателен на дороге, сообщает 360tv.

Для этого в салонах автомобилей будет установлено несколько камер, наблюдающих как за дорогой, так и за состоянием водителя. В случае какого-либо нарушения будет подан звуковой сигнал. Мы всячески поддерживаем проекты,...