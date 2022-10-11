Депутат оценил возможность возобновления переговоров России и Украины Депутат Госдумы Чепа заявил о возможности возобновления переговоров России с Украиной

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Возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом в ближайшее время возможно, считает первый заместитель руководителя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа, сообщает Lenta.ru. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия готова к переговорам.

Я думаю, что это возможно, я надеюсь. [президент России] Владимир Владимирович [Путин] заявил 30 сентября, что Россия готова к переговорам, — поделился своим мнением российский парламентарий.

При этом Чепа согласился со словами главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который в интервью германскому политическому журналу Cicero заявил, что восстановление мирного процесса на территории украинского государства возможно исключительно на основе переговоров России и США. Депутат считает, что переговоры между Москвой и Киевом, если они состоятся, будут идти на условиях, что США будут давать указания киевскому режиму, поскольку «вся власть Украины полностью подчиняется США».

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля. Помощник президента Владимир Мединский сообщал, что сторонам удалось «найти некоторые точки» соприкосновения, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раунд переговоров прошёл 3 марта в Белоруссии. Тогда российской и украинской делегации удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня. Однако позднее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинское руководство не выполнило соглашения по гуманитарным коридорам, находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. При этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что жизнь может заставить украинского лидера изменить свою позицию.