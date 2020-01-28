https://static.news.ru/photo/991a92ee-41a2-11ea-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Депутат Госдумы Николай Земцов в беседе с NEWS.ru заявил, что не поверил в искренность извинений Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих. Ранее парламентарий направил генеральному прокурору Игорю Краснову запрос, в котором предложил возбудить в отношении телеведущего уголовное дело за соответствующие действия в передаче «Вечерний Ургант».

Если, как вы знаете, в ссорах люди приносят извинения, главным критерием, который способствует принятию этого извинения или непринятию, является искренность. Формат, в котором Иван принёс свои извинения, с этим хохотом за кадром, он не предполагает никакой искренности. Он просто опять посмеялся. Он не понял всей серьёзности той области, в которую он вошёл, и той даты, во время которой это всё произошло, — это Рождество Христово. Это его право — в такой форме приносить извинения. Я считаю, что верующие люди не будут удовлетворены этим ответом, — пояснил Земцов.

Он добавил, что приведённый Ургантом в своё оправдание пример из фильма «Бриллиантовая рука», где мальчик идёт по воде, а за ним шествует Геша Козодоев с трусами на палке, вздёрнутыми как хоругвь, представляет собой юмор в стране, в которой была атеистическая пропаганда.

Как отметил Земцов, факт извинений Урганта вряд ли произведёт впечатление на генерального прокурора.

Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» сделал заявление относительно обращения на него в Генпрокуратуру за оскорбление чувств верующих. Он отметил, что его неудачная шутка не была запланированной акцией, и неоднократно попросил верующих принять его извинения.