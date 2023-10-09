Депутат назвал главное преимущество российской ракеты «Буревестник» Спиридонов: «Буревестник» обладает неограниченным радиусом действия

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

Главным преимуществом российской крылатой ракеты «Буревестник», которая прошла последнее успешное испытание, является неограниченный радиус действия, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Также, по его словам, в боевой ее части может размещаться атомный заряд.

Главным преимуществом «Буревестника» является неограниченный радиус действия. Также ракета может находиться в воздухе очень продолжительное время, ожидая сигнала на применение. При этом ее малые размеры и низкая высота полета делают ее трудной целью, — пояснил депутат.

Спиридонов отметил уникальность ракетного комплекса, в котором используется миниатюрная ядерная установка. По его словам, аналогов ему в мире в обозримом будущем не будет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракета успешно прошла испытания. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать дату их проведения. По его словам, российские инженеры продолжают работать над ракетой.

После этого в CNN сообщили, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» не может быть перехвачена системой ПВО.