Милонов связал идею базового дохода с желанием «халявы» Депутат Госдумы Милонов выступил против введения безусловного дохода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против введения всеобщего безусловного дохода — регулярной выплаты каждому россиянину за счет государства, связав его идею с «желанием халявы». В разговоре с NEWS.ru он признал, что «сложно спорить с концепцией безусловного дохода, когда на твой счет регулярно прилетает кругленькая сумма просто так», но высказал мнение, что такое нововведение чревато проблемами.

Но не разгонит ли такой финансовый коммунизм инфляционные процессы? Не станет ли такая государственная щедрость причиной скачка цен и обесценивания национальной валюты? Допустим, в какой-нибудь Норвегии или нефтяной арабской стране это допустимо ввиду небольшого количества граждан и распухшего от доходов бюджета. Но нас-то больше 140 миллионов! — указал Милонов.

По его мнению, только честный труд позволит обеспечить достойную жизнь.

А всякие турбосоциализмы приводят людей в опиумные курильни и неомарксистский феминистический ад, — отметил Милонов.

Он заметил, что «халява — одна из черт нашего народа», однако признал, что «это плохая черта, с которой лучше бороться и воспитывать в себе любовь к труду».

Ранее законопроект, предусматривающий введение ежемесячной выплаты 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до 18 лет, внесли в Госдуму РФ. Инициаторами проекта выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».