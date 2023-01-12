В Госдуме выступили против всеобщих военных сборов для молодежи Депутат Картаполов: нет необходимости привлекать всю молодежь к участию в военных сборах

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Система мобилизационного резерва, существующая в России, отвечает всем стоящим вызовам. Об этом в эфире РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, нет никакой необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов.

Система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет, — сказал депутат.

При этом Картаполов отмечал, в случае масштабного конфликта обойтись одними резервистами будет нельзя.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в России нужно подготовить обученный мобилизационный резерв на случай полномасштабного конфликта с НАТО. Депутат считает, что такой резерв нужно формировать из обученных людей, служивших в армии, при этом у каждого должна быть военно-учетная специальность. По мнению Соболева, нужно проводить сборы, обучать молодых людей не менее шести месяцев, а также восстановить базу мобилизационного развертывания.