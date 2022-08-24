Депутат из Новосибирской области лишился мандата за сокрытие доходов У новосибирского депутата Астафьева обнаружили сокрытое имущество на 63 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сессии Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области лишился мандата депутат от КПРФ Алексей Астафьев, который три года не указывал свои доходы в налоговых декларациях. В ходе прокурорской проверки у него было обнаружено 63 млн рублей в виде криптовалюты, подарков родственников, доли наследства от мамы и участка земли, который для депутата приобрела жена, передает «Сиб.фм».

В предыдущие три года не проводились мероприятия по контролю за расходами Астафьева А. А., не предоставившего сведения о расходах, произведенных в 2019 и 2020 годах <...>, несмотря на наличие предусмотренных законом оснований, — сообщается в материалах прокурорской проверки.

По закону все депутаты обязаны декларировать и предоставлять сведения о доходах. Астафьев в первую очередь обвиняется в том, что не сообщал о своих доходах, и только во вторую — в неуплате налогов, уточнил представитель Общественного совета Колывани Илья Парчайкин.

В разговоре с журналистом «Сиб.фм» Астафьев в ответ на обвинения обратил внимание на некорректную систему подсчета доходов.

Если я вам сейчас выдам тысячу рублей, а вы мне отправите её на банковскую карту — депутаты считают, что это мой доход, — негодует бывший депутат.

Астафьев рассказал, что один из принадлежащих ему участков земли был подарен ему женой, а другой — матерью, которая желает проживать рядом с ним. Также он рассказал о о машине, которую ему подарили родственники, чтобы его сын, получивший травму, мог передвигаться лежа.

Астафьев ранее стал участником скандала, когда записал видео, распространившее слухи, что депутата Романа Коваленко психиатрическая бригада забрала на принудительное лечение прямо с сессии райсовета. В пресс-службе новосибирского Минздрава заявили, что психиатрическая бригада не выезжала на сессию райсовета, чтобы забрать Коваленко на принудительное лечение. В ведомстве добавили, что психиатрическую помощь в регионе оказывает Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3, которая не имеет выездной бригады.