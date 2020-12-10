Депутат Госдумы Ирек Зиннуров перейдёт на работу в Россотрудничество

Член комитета Госдумы по делам СНГ Ирек Зиннуров откажется от депутатского мандата, чтобы возглавить подконтрольный Россотрудничеству Российский информационно-культурный центр в Баку.
Там он будет заниматься отношениями между Россией и Азербайджаном, популяризацией в стране русского языка и развитием межрегиональных и межпарламентских связей,
То есть мы должны всё самое лучшее взять из того, что было, и доработать определённые направления, чуть-чуть переформатировать деятельность и в первую очередь узнать, чем Россия и Азербайджан могли бы быть полезными друг другу. Должны быть взаимовыгодные партнёрские отношения двух стран, — заявил Зиннуров.
На своём новом посту он пообещал реализовать все программы, про которые говорил бывший депутат Евгений Примаков, возглавивший Россотрудничество.
Зиннуров стал депутатом нижней палаты парламента РФ в сентябре 2016 года. За время работы в Госдуме он принял участие в разработке 88 законопроектов.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Россотрудничества Александра Радькова.