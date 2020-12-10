Депутат Госдумы Ирек Зиннуров перейдёт на работу в Россотрудничество

https://static.news.ru/photo/2f60ced6-3aee-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Член комитета Госдумы по делам СНГ Ирек Зиннуров откажется от депутатского мандата, чтобы возглавить подконтрольный Россотрудничеству Российский информационно-культурный центр в Баку.

Там он будет заниматься отношениями между Россией и Азербайджаном, популяризацией в стране русского языка и развитием межрегиональных и межпарламентских связей, сообщает «Парламентская газета».

То есть мы должны всё самое лучшее взять из того, что было, и доработать определённые направления, чуть-чуть переформатировать деятельность и в первую очередь узнать, чем Россия и Азербайджан могли бы быть полезными друг другу. Должны быть взаимовыгодные партнёрские отношения двух стран, — заявил Зиннуров.

На своём новом посту он пообещал реализовать все программы, про которые говорил бывший депутат Евгений Примаков, возглавивший Россотрудничество.

Зиннуров стал депутатом нижней палаты парламента РФ в сентябре 2016 года. За время работы в Госдуме он принял участие в разработке 88 законопроектов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Россотрудничества Александра Радькова.