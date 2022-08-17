Депутат ГД заявил об уничтожении боевого потенциала армии Украины Депутат Госдумы Шеремет объявил об уничтожении боевого потенциала ВСУ

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о том, что боевой потенциал украинской армии уничтожен. По словам парламентария, теперь российской армии противостоят силы коллективного Запада, «развернувшие на Украине свой плацдарм». Об этом сообщает РИА Новости.

Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооружённым силам противостоит коллективный Запад. Нашей стороной фиксируется большое количество наёмников в рядах украинской армии, в том числе из Британии и Польши, не говоря уже о постоянных и масштабных поставках оружия, — сказал Шеремет.

Он добавил, что страны Запада вместе с США рассчитывают на сохранение однополярного мира, где они «могли диктовать и навязывать всем свои условия».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на закупку «самых крутых» беспилотников для ВСУ. По его словам, он договорился о поставке крупной партии БПЛА во время рабочей поездки по странам Европы. При этом Порошенко не стал раскрывать производителя и страну, в которой их изготавливают.