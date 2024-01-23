Извинившийся перед Кадыровым депутат заявил о неизменности позиции Депутат Матвеев не изменил мнения о миграции после извинений перед Кадыровым

Фото: ГД РФ

Михаил Матвеев

Слова, за которые глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» из Госдумы депутата Михаила Матвеева, касались лишь радикальных течений ислама, пояснил сам парламентарий NEWS.ru. По мнению Матвеева, его высказывания неверно интерпретированы, так как он имел в виду совсем другой круг лиц. Депутат добавил, что своей позиции по нелегальной миграции не меняет.

У меня было до Нового года интервью, комментарии, которые я давал одному из блогеров. Речь шла о потоке мигрантов из Средней Азии, которые являются носителями ваххабизма и других радикальных учений ислама. Именно об опасности потенциального столкновения с ними в России я, собственно, и говорил, — сказал депутат, назвав все остальное попытками «каким-то образом исказить» информацию.

Матвеев, который входит во фракцию КПРФ, не считает правильным развивать далее эту тему, поскольку речь идет о вбросах, которые именно и рассчитаны на то, чтобы «устроить какой-то внутрироссийский конфликт». Он также подчеркнул, что по Сети разлетелся лишь короткий видеоролик и поэтому его фразы оказались вырваны из контекста.

У нас нет никакого конфликта внутри страны, между православными и мусульманами, которые здесь традиционно проживают. Опасность существует именно внутри миграционного потока, который управляется теми центрами религиозными различными, которые находятся за пределами России. Об этом, собственно, шла речь, — сказал парламентарий.

Михаил Матвеев также напомнил, что в самом интервью он комментировал требование родителей мигрантов запретить проведение новогодней елки в одной из российских школ. Депутат подчеркнул, что этот комментарий «вообще не связан ни с какими наездами», которые ему «пытаются каким-то образом приписать».

Я своей позиции по отношению к неконтролируемой миграции, которая идет в нашу страну, не менял и не меняю, — заключил Матвеев.

В декабре Матвеев, комментируя в интервью, опубликованном на YouTube, скандалы с запретами на проведение елок в ряде школ, выразил опасение, что Россия становится кузницей радикального ислама. По его прогнозам, после окончания СВО «начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и их настоящими хозяевами».

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» Матвеева из Госдумы за направленные против мусульман заявления. При этом Кадыров не уточнил, какое из выступлений парламентария он имеет в виду.

Как сообщил ранее NEWS.ru, депутат в ответ подчеркнул, что имел в виду «террористов, шайтанов», которые привозят в Россию исламский радикализм. Он добавил, что ему «не стыдно извиниться» за сказанное.