Депутат ГД рассказал, кого первым нужно мобилизовать в России Депутат ГД Алексей Журавлев рассказал, кого нужно мобилизовать в России в первую очередь

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что мобилизация необходима России, чтобы пополнить армию бойцами. Парламентарий добавил, что в первую очередь мобилизованы должны быть участники добровольческих движений. По словам политика, их в запасе сейчас достаточно, пишет URA.RU.

Мобилизация стране точно нужна <...> но в то же время никакой пользы от появления необстрелянного пушечного мяса не будет. Армии нужно пополнение обученное и профессиональное. Поэтому я бы прежде всего сделал упор на расширение добровольческого движения, — рассказал Журавлев.

Он добавил, что мобилизация должна также поспособствовать перестроению мышления тех, кто до сих пор считает, что его это не касается. Он отметил, что для обеспечения порядка на освобожденных территориях пригодятся призывники.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет ранее заявил, что в России необходимо провести полную мобилизацию для победы РФ в специальной операции на Украине. Парламентарий добавил, что в этом вопросе общество должно быть максимально консолидировано и настроено на победу. По словам Шеремета, без перевода экономики на военные рельсы нужные результаты не будут достигнуты.