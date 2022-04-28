Депутат ГД предложил запретить продажу алкоголя на 9 Мая Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя на 9 Мая по всей России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во всех регионах России на 9 Мая следует запретить продажу алкоголя. Ограничения необходимо вывести на федеральный уровень. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Самит Хамзаев.

Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в День великой Победы, — рассказал парламентарий.

По его словам, употребление алкоголя в праздники ведёт к бытовым конфликтам, дракам и поножовщине. Обществу же необходим направить «посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам». Также инициатива Хамзаева призвана защитить граждан от «пагубных влияний».

Парламентарий отметил, что ряд регионов уже принял подобные запреты на локальном уровне. Среди них Воронежская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Тува. Также, по словам Хамзаева, ряд субъектов вводят нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в конкретные дни.

Депутат добавил, что всем губернаторам РФ были направлены соответствующие запросы, дабы в будущем «была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне».

Ранее сообщалось, что в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные. Это связано с празднованием 1 мая Дня весны и труда и Дня Победы 9 мая. Даты относятся к нерабочим праздничным дням.