Депутат двумя словами охарактеризовал итоговый документ саммита по Украине Водолацкий назвал мертвым и ничтожным итоговый документ украинского саммита

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Виктор Водолацкий

Итоговая декларация, подписанная на украинском саммите в Швейцарии, является ничтожной и мертвой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он отметил, что документ не имеет перспектив реализации, передает ТАСС.

Поддержали резолюцию, которая не имеет методов или способов реализации, это ничтожный и мертвый документ, те страны, которые зависят от США, — страны НАТО и Евросоюза, — сказал депутат.

Он выразил мнение, что отказавшиеся подписывать документ государства обладают чувством ответственности. По словам Водолацкого, этим странам не нужно упоминание на бумаге, не имеющей механизма воплощения в жизнь.

Ранее стало известно, что итоговую декларацию по украинскому саммиту поддержали 80 государств, участвовавших в мероприятии. Всего на конференции присутствовали представители 91 страны из 160 приглашенных.

К стороне, поддержавшей документ, примкнули США, Швейцария, страны ЕС и Турция. При этом декларацию не одобрили Саудовская Аравия, Индия и Бразилия, а также Армения, Мексика, Таиланд, ЮАР и ОАЭ.

Среди подписавших итоговый документ не оказалось и Ватикана. Представителем Святого престола на конференции был государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.