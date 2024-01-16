Афтершоки «Мутабора», уход Рубинштейна, долги Блиновской: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лев Рубинштейн, Елена Блиновская

Ивент-агентство самоликвидировалось после организации «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, прощание с поэтом Львом Рубинштейном пройдет в закрытом формате, денежный долг автора «Марафона желаний» Елены Блиновской приближается к отметке в 1,5 млрд рублей, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что случилось с ивент-агентством, которое организовало вечеринку Ивлеевой в «Мутаборе»?

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало вечеринку ведущей Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», объявило о самоликвидации. До этого Ивлеева возложила на него всю вину за скандал, связанный с мероприятием в формате almost naked. С 2019 года агентство терпит крупные убытки. За период с 2019 по 2021 год они достигли 42 млн рублей. В 2022 году эта сумма увеличилась на 325 млн рублей. Решение о ликвидации DEPARTÁMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании.

Известно, что компания проводила в России мероприятия для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ. Адвокат Анастасии Ивлеевой Олег Елисеев в Лефортовском суде заявил, что ответственность за организацию и проведение «голой» вечеринки должна нести именно ивент-компания, которая занималась ее организацией. ИП Ивлеевой в данном случае выступило как заказчик мероприятия, а ивент-агентство является исполнителем.

Клуб «Мутабор» до этого был закрыт на 90 суток. Владельцев клуба — ООО «АРТ ЦЕНТР» — признали виновными в нарушении социальных норм, поскольку, согласно результатам экспертизы, на «голой» вечеринке присутствовал «больной инфекционным заболеванием». Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в клубе «отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов».

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS «Мутабор»

16 января Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба «Мутабор» с учетом дополнений и оставил постановление Лефортовского районного суда города Москвы без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Клуб останется закрытым на три месяца.

Тем временем история с «голой» вечеринкой находит отражение в современном искусстве. Петербургский художник Александр Дуал сообщил о создании колоды карт с изображениями участников дискотеки в «Мутаборе».

«„Голая“ вечеринка хоть уже и отгремела, идея сделать игральные карты по ее мотивам пришла в новогодние праздники. Представляю вашему вниманию некоторые карты из колоды», — написал Дуал.

Организатор тусовки Настя Ивлеева стала червовой дамой, а журналистка Ксения Собчак — крестовой. Дуал пояснил, что Собчак получила такую масть за «виртуозное умение закапывать гостей в вопросах», а судьбу Ивлеевой в этом выборе решили лайки в Сети.

«Анастасия Ивлеева — блогер, ей часто ставят лайки, которые выглядят как эта масть», — заявил художник в интервью петербургскому изданию Metro.

Народный артист России Филипп Киркоров представлен пиковым королем, а певица Лолита Милявская — пиковой дамой.

«Он (Киркоров. — NEWS.ru) однозначно король! Решил его сделать пиковым, чтобы им можно было „побить“ Лолиту», — объяснил Дуал.

Рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев) примерил на себя роль бубнового валета, а певец Дима Билан — короля крести. Дуал включил в колоду и рэпера Джигана, который стал пиковым королем. Художник подчеркнул, что Билан получил титул игрального короля случайно — изначально ему отводилась роль валета.

Где похоронят Льва Рубинштейна?

Прощание с поэтом Львом Рубинштейном состоится в среду, 17 января, в московском ДК «Рассвет», сообщила дочь поэта Мария. Церемония начнется в 12:00. При этом ранее женщина отмечала, что прощание не будет публичным.

«В любом случае это все будет только для близких родственников и семьи, мы не планируем делать никакого события из этого. Это такое мамино решение», — объяснила дочь литератора.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн скончался 14 января от травм, полученных в результате ДТП. Ему было 76 лет. Авария произошла около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где жил писатель. Рубинштейн попал под машину, когда переходил дорогу, после столкновения он потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным. Поэта доставили в реанимацию, врачи констатировали у потерпевшего перелом свода черепа.

Виновником происшествия оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде. В настоящее время он остается под подпиской о невыезде. Ему может грозить реальный срок, предположил адвокат Тимур Матвеев. По словам юриста, уголовное дело по факту аварии уже было возбуждено, однако теперь, после смерти пострадавшего, наказание будет пересмотрено.

«Скорее всего, его отправят в колонию-поселение. В данном случае (после смерти пострадавшего) у нас судебная система идет по пути ужесточения наказания за ДТП. А там уже будет видно, как суд отнесется, тут же имела место грубая неосторожность», — отметил Матвеев.

Эксперт сообщил, что точно предугадать решение суда нельзя, поскольку подробных деталей расследования дела в открытом доступе нет. Неизвестно, был ли водитель трезвым, находился ли он под воздействием лекарственных препаратов или алкоголя, добавил Матвеев. Он подчеркнул, что все это будет влиять на решение судьи.

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что ушедший из жизни поэт своим творчеством воспитывал российских интеллектуалов и учил отличать добро от зла. По словам Лазара, дело Рубинштейна не забудется многими поколениями.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Берл Лазар

«Льву Рубинштейну досталось от Бога очень важное задание, и он выполнил его с честью. Своим творчеством он воспитывал многие тысячи молодых российских интеллектуалов, помогал им отличать добро от зла, предостерегал против ложных ценностей, учил человечности. В этом было дело жизни Льва Семеновича — дело, которое не забудется еще многими поколениями», — написал Лазар.

Раввин отметил, что поэт тесно взаимодействовал с общинным центром. Он участвовал во многих его проектах.

«Он внес важный вклад в русскую культуру конца прошлого и начала нынешнего века и при этом остался гордым евреем, часто посещавшим наш общинный центр, с готовностью участвовавшим в его культурных, образовательных и воспитательных проектах. Светлая память о Льве Семеновиче навсегда останется в моем сердце и в сердцах всех моих соплеменников и единоверцев в России», — заявил раввин.

Художник Никас Сафронов в разговоре с MSK1.ru заявил, что с Рубинштейном ему всегда было приятно спорить. Они часто виделись на поэтических вечерах.

«Но я никогда не разделял его политических взглядов, хотя с ним всегда было приятно спорить. Мне кажется, что Россия получила бы больше от него как от поэта и писателя. Жаль, что ушла единица, которая бы могла еще долго радовать своим творческим талантом», — сказал Сафронов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лев Рубинштейн

Что происходит с долгом Елены Блиновской?

Задолженность инфоблогера Елены Блиновской увеличилась на 9 млн рублей за последние 18 дней. Ежедневно к ее долгу прибавляется по полмиллиона рублей пени. В настоящее время Блиновская должна 1,418 млрд рублей. При этом за несколько дней до увеличения суммы она подала в суд на Федеральную налоговую службу и потребовала признать недействительными решения московской инспекции ФНС № 6, согласно которым должна выплатить все штрафы, пени и недоимки.

Отмечается, что за весь период с момента возбуждения дела Блиновская заплатила только 55 млн рублей. Она также лишилась свыше 400 сотрудников, занимавшихся организацией и продвижением ее марафонов, поскольку не могла выплачивать им заработную плату из-за арестованных счетов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Ранее суд отказал Блиновской в прощении пеней и штрафов. Она просила суд снизить общую сумму налогов на 60%. Однако блогер не предоставила ряд документов, среди которых справки о наличии счетов в банках и информация о том, есть ли на них средства, поэтому суд встал на сторону ответчика — инспекции ФНС № 6 по Москве.

Блиновская отправилась под арест в начале апреля. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере почти 1 млрд рублей: по данным правоохранителей, с 2019 по 2021 год «Марафон желаний» принес Блиновской не менее 5 млрд рублей. У нее нашли сеть из 18 подконтрольных организаций и три ИП с упрощенной системой налогообложения. По версии следствия, она подавала заведомо ложные налоговые заявления. В результате она столкнулась с налоговой претензией на 1,4 млрд рублей.

28 декабря зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал о подготовке нового законопроекта, который лишит блогеров возможности уходить от налогов и зарабатывать на запрещенных интернет-платформах. По его словам, теперь будет проще доказать факт рекламы, в том числе в запрещенных в РФ соцсетях.

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