Департамент финансов в Москве эвакуируют из-за угрозы пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людей эвакуируют из Департамента финансов в Москве после поступившего сообщения о пожаре, передает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. В пресс-службе МЧС РФ по Москве рассказали NEWS.ru, что в здании произошло короткое замыкание без дальнейшего возгорания, никто не пострадал.

Улица Бахрушина, 20. Произошло короткое замыкание без дальнейшего возгорания, до прибытия пожарных ликвидировали. Пострадавших нет, — сказали в МЧС.

Ранее на севере Москвы в школе № 1252 имени Сервантеса на третьем этаже произошло короткое замыкание без последующего горения. Эвакуация в учебном заведении не проводилась.

В начале января в здании пресс-службы российского Министерства иностранных дел в Москве по адресу Смоленская-Сенная площадь, 32–34 произошел пожар. В ведомстве рассказали, что огонь успел распространиться на два квадратных метра.

Ранее в Новосибирске десятилетнему мальчику пришлось выпрыгнуть из окна горящей квартиры с высоты четвертого этажа. Ребенок выжил, приземлившись на растянутые соседями под окнами одеяла. Отмечалось, что с ребенком в квартире находилась собака, в МЧС рассказали, что животное спасти не удалось.