20 сентября в Азербайджане традиционно отмечается День нефтяника. На этот раз у главного события нефтегазовой отрасли страны — «Контракта века» — 25-летний юбилей. В этот день в 1994 году состоялось подписание соглашения на разведку и долевое распределение добычи с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли на Каспии. Свои подписи поставили представители 11 корпораций из семи стран.
20 сентября в Азербайджане традиционно отмечается День нефтяника
Kai Pfaffenbach/Reuters
Нефтяное месторождение 28 мая. Глубоководная стационарная платформа. Каспийское море
Э. Литвин/РИА Новости
Добыча нефти на Биби-Эйбате (Апшерон) в XIX веке
www.sjgs.com/Wikimedia
Пульт управления установки каталитического крекинга Г-43-103 М. Новобакинский нефтеперерабатывающий завод
О. Литвин/РИА Новости
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев (справа) с буровым мастером Исрафилом Гусейновым на фоне Каспийского моря и буровых вышек
Валерий Шустов/РИА Новости
Момент подписания соглашения
www.inamcfp.org/Wikimedia
Бригада бурильщиков с нефтяного месторождения в Каспийском море
Э. Литвин/РИА Новости
Церемония закладки первого камня в фундамент трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан
Багиров Рафик/ТАСС
Прокладка нефтепровода в Каспийском море
www.tanap.com
Вид на готовый участок нефтепровода
www.tanap.com
Строительство нефтепровода
www.tanap.com
12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир состоялась торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода — TANAP
President.az
Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Эскишехире
President.az
Нефтяные платформы в Каспийском море
Сергей Лантюхов/News.ru