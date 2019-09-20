20 сентября в Азербайджане традиционно отмечается День нефтяника. На этот раз у главного события нефтегазовой отрасли страны — «Контракта века» — 25-летний юбилей. В этот день в 1994 году состоялось подписание соглашения на разведку и долевое распределение добычи с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли на Каспии. Свои подписи поставили представители 11 корпораций из семи стран.

20 сентября в Азербайджане традиционно отмечается День нефтяника

Kai Pfaffenbach/Reuters

Нефтяное месторождение 28 мая. Глубоководная стационарная платформа. Каспийское море

Э. Литвин/РИА Новости

Добыча нефти на Биби-Эйбате (Апшерон) в XIX веке

www.sjgs.com/Wikimedia

Пульт управления установки каталитического крекинга Г-43-103 М. Новобакинский нефтеперерабатывающий завод

О. Литвин/РИА Новости

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев (справа) с буровым мастером Исрафилом Гусейновым на фоне Каспийского моря и буровых вышек

Валерий Шустов/РИА Новости

Момент подписания соглашения

www.inamcfp.org/Wikimedia

Бригада бурильщиков с нефтяного месторождения в Каспийском море

Э. Литвин/РИА Новости

Церемония закладки первого камня в фундамент трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан

Багиров Рафик/ТАСС

Прокладка нефтепровода в Каспийском море

www.tanap.com

Вид на готовый участок нефтепровода

www.tanap.com

Строительство нефтепровода

www.tanap.com

12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир состоялась торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода — TANAP

President.az

Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Эскишехире

President.az

Нефтяные платформы в Каспийском море

Сергей Лантюхов/News.ru

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