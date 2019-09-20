6 сентября в Москве был дан старт новому галерейно-выставочному сезону. Произошло это на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая начала свою работу в Гостином дворе.

Десятки спецпроектов, среди которых обстановка квартиры Владислава Мамышева-Монро, огромное количество образовательных программ, занятия для детишек, а также работы, которые сделаны многими галеристами, причём приобрести их можно прямо на самой ярмарке....