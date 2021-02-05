День, когда исчезнет компартия

Останется ли КПРФ, пусть и номинально, но лидером в выражении левых идей с уходом Геннадия Зюганова со своих нынешних позиций. В этой связи особый интерес может представлять развитие тезиса Сергея Миронова о том, что «Справедливая Россия — За правду!» (этакий партийный монстр) после думских выборов начнёт объединение и с компартией. Пока эта идея выглядит откровенной утопией.

Действительно, три партии, сгрудившиеся в единую новую предвыборную группировку, ещё сами в своей среде не могут утрясти всё яснее проявляющиеся противоречия. Пока это и не партия даже, а что-то вроде коалиции или даже платформы. В ближайшее время новоявленные однопартийцы Сергей Миронов и Захар Прилепин собираются выступить с широким изложением своей позиции перед популярными блогерами и звёздами Instagram.

Однако подписи вождей отнюдь не означают, что члены разных политических течений левого толка (во всяком случае, левых — на словах) автоматически сольются в экстазе ради парламентских мандатов и грядущей депутатской пенсии. Уже многие низовые «правдисты» демонстрируют своё показное несогласие с таким то ли слиянием, то ли поглощением. К тому же политическая структура, как водится, наскоро объединила в своих рядах людей иногда с диаметрально противоположными представлениями о политически прекрасном.

Складывается впечатление, что Миронову для придания новой структуре какой-то целостности нужно ядро, сформированное как раз из КПРФ.

И недаром Миронов говорит о поствыборном времени как моменте для переговоров. Не исключено, что коммунистов ждут серьёзные неудачи на парламентских выборах, и такой конфуз сделает «красных» боссов куда более сговорчивыми. Особенно если выяснится, что часть ядерного электората компартии удалось сманить под знамёна новых объединённых левых. Да и компартии всё равно придётся пережить смену руководства, учитывая преклонный возраст её несменяемого лидера. Тем более что почти согласовано перемещение Зюганова в сенаторское кресло. А новые коммунистические начальники могут повестись на новые гарантии и посулы, касающиеся лично их самих. Недаром много разговоров о том, что в верхушке КПРФ растут коммерческие настроения. Достаточно, мол, проанализировать их региональные списки с включёнными местными олигархами, а заодно и характер запросов в органы власти, которые направляют депутаты от партии.

Со своей стороны, и многих коренных справедливороссов, которых с натяжкой можно отнести к социал-демократам, не устраивают излишне социалистические пункты из новой программы, настаивающей на введении цензуры и на возвращении к основам плановой советской экономики.

На одних вождистских заявлениях об огромной потребности общества в восстановлении справедливости и на желании противодействовать проискам иноагентов партии не построить. Тем более что всем известно: третий сопредседатель, Геннадий Семигин, прозванный злыми языками по причине прически-кока «колхозным Пресли», известен как сильно разбогатевший ещё советский аппаратчик. Где уж тут социальная справедливость. К тому же ещё предстоит решающая схватка за делёжку проходных мест в объединённом предвыборном списке «Справедливой России — За правду!» А значит, трещины и расхождения в новом политическом монолите могут ещё больше углубиться. Особенно с включением в этот гибрид КПРФ.

И всё-таки идея объединения — поглощения коммунистической партии не вчера родилась и, видимо, с помощью нового проекта будет постоянно реанимироваться. Ещё три года назад пиарилась мысль о единой левой силе на основе СР и КПРФ. Причём главным глашатаем нового объединения выступал тот же Сергей Миронов как лицо, обличённое высоким кремлёвским доверием. Но тогда коммунисты Геннадия Зюганова с порога такой проект отвергли. Однако понятно, что одно «левое крыло» гораздо проще контролировать. И в таком случае не придётся той же президентской администрации торговаться сразу с несколькими партиями, что значительно упрощает жизнь. А тот факт, что зюгановцы постоянно что-то для себя выторговывают, не является большой государственной тайной.

Другое дело, что уже даже тень такого глобального объединения может привести к выходу из рядов компартии и серьёзной радикализации, в первую очередь, рядовых молодых членов. Но это уже другая история.