Демограф рассказала, начался ли в России отток трудовых мигрантов

Отток трудовых мигрантов из России ещё не начался и, скорее всего, не будет массовым, сообщила демограф, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАН Юлия Флоринская в разговоре с АБН. Она предположила, что уменьшится именно приток иностранцев в страну. При этом демограф предупредила: к началу осени прогнозируют, что увеличится конкуренция за рабочие места вообще.

Статистически резкого оттока мигрантов из государств-соседей пока не наблюдается, по крайней мере это касается данных, полученных в начале марта. <...> Уже проведённые сокращения рабочих мест пока носят не полномасштабный характер, многие россияне продолжают получать зарплаты. А число предложений на рынке труда в сферах, в которых заняты мигранты, пока сократилось несущественно, однако можно предположить, что ситуация изменится, — сказала Флоринская.

Она добавила, что во многих сферах появился дефицит кадров, когда весной 2020 года мигрантов стало меньше на 25%. Так что в секторах, где они заняты, в ближайшее время рабочих мест меньше не станет.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в комментарии для NEWS.ru опроверг новость о том, что в России наблюдается отток трудовых мигрантов в связи с падением курса рубля. По его словам, «всё нормально» и серьёзных изменений не наблюдается.