Демограф назвал способ повысить рождаемость в России Демограф Коротаев: повышение материнского капитала на третьего ребенка повысит рождаемость

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Материнский капитал является одной из самых эффективных мер поддержки рождаемости, рассказал «Слову и делу» демограф Андрей Коротаев. По его словам, этот показатель сильно способен повысить крупный материнский капитал за третьего ребенка. Эксперт уточнил, что он должен составлять около миллиона рублей. Также специалист высказался в поддержку введение отцовского капитала в России.

Материнский капитал — это одна из самых эффективных мер поддержки рождаемости. У нас в стране все-таки практика такая: если пара поженилась, то все-таки одного ребенка они родят. Проблема возникает уже с рождением второго ребенка, — пояснил Коротаев.

Важно сместить акцент с первого ребенка на второго, а лучше на третьего, уточнил демограф. Он добавил, что сегодня ситуация обстоит противоположным образом, что уже начинает сказываться на общем показателе рождаемости.

Также Коротаев заявил о необходимости введения отцовского капитала, который также должен составлять около 1 млн рублей. Эта мера необходима, так как ребенок сильно сокращает доходы семьи, уточнил эксперт.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов ранее заявил, что население России к концу столетия сократится в два раза. По его словам, на Земле будет преобладать население неразвитых стран, которое будет обречено на голод. Ученый заявил, что ситуацию может изменить лишь смена принципов управления мировым сообществом.