Демешин потребовал возбудить уголовное дело против Красноярского завода

Замгенпрокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин потребовал возбудить уголовное дело в отношении АО «Красноярский завод синтетического каучука» (КЗСК, СИБУР) по ч. 1 ст. 251 УК РФ по факту загрязнения атмосферы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Решение было принято по результатам проверки предприятия, в ходе которой выявили, что завод выбрасывает вредные вещества в атмосферу в отсутствие разрешительных документов.

В сообщении пресс-службы также говорится, что работа завода осуществляется при отсутствии газоочистного оборудования, вследствие чего на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны наблюдается превышение допустимой концентрации дивинила.

Отмечается, что Демешин лично убедился в нарушениях и направил материалы в органы дознания.

По результатам ранее проведённой прокуратурой проверки с привлечением специалистов<...> выявлено, что предприятием осуществлялся выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а именно ацетона, в отсутствие установленного норматива и разрешительной документации, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что экологический мониторинг выявил 35 городов России с наиболее загрязнённым воздухом: в список вошли Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ, Чита, Астрахань и ряд других городов. Они могут стать частью обновлённого федерального проекта «Чистый воздух» летом 2022 года.

В январе прошлого года стало известно, что на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области произошёл выброс сероводорода, в результате которого пострадали два человека, один из которых скончался.