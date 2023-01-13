Дело врачей: последний «еврейский заговор» в России 13 января 1953 года опубликовано сообщение об аресте «врачей-вредителей». Эта история неожиданно подорвала влияние советских спецслужб

Фото: Бобров Николай/ТАСС

Дело «врачей-вредителей» было завершением позорной антисемитской кампании, которая была развязана в последние годы правления Иосифа Сталина. До сих пор точно не известно, какие именно цели преследовал глава СССР. По мнению одних, это была попытка ударить по его ближайшему окружению. Но больше всего это дело напоминает фракционную борьбу между советскими силовиками, которые, разжигая подозрительность в Сталине, пытались утвердить своё господство в Союзе. Впрочем, итоги сфабрикованного заговора были неожиданными для госбезопасности — её жестко подчинили партии, урезали ей полномочия, а наиболее опасных руководителей расстреляли. По счастью, смерть Сталина оборвала раскручивание «заговора», так что подавляющее большинство обвиняемых оказались на свободе.

Наши власти не могут ошибаться

5 апреля 1953 года жители СССР испытали огромное потрясение. По радио и в СМИ вышло постановление союзного МВД, в котором утверждалось, что печально известные «врачи-убийцы» были арестованы неправильно. Высшее руководство страны впервые со времён 1920-х годов заявляло, что оно ошиблось. Более того — советские органы массово нарушали «социалистическую законность»!

Ещё год или два назад нечто подобное нельзя было себе даже представить. Знаменитая бериевская амнистия 1939–1940 годов шла по другому рецепту. И в целом акцентировала внимание на том, что перегибы создал конкретный виновный — бывший нарком НКВД Николай Ежов. Никто в те времена официально не сомневался в существовании антисоветского заговора и деятельности троцкистско-фашистских орд.

Фото: Russian Look/Global Look Press Иосиф Сталин и Николай Ежов

Посыл «органы совершили массовое преступление» задел советское общество за живое. В газеты и на радио пришло огромное количество писем, которые можно было разделить на несколько категорий.

Первая выражала радость от того, что власти изобличили преступную деятельность представителей органов. Хотя отдельные категории рабочих доходили до полного недоверия советскому официозу:

В течение двух-трёх лет газета («Правда». — NEWS.ru) в статьях и фельетонах вела огромную антисемитскую кампанию, смакуя еврейские имена и доказывая, как фашистские листки, что их надо бить. А теперь печатает передовицы о советской идеологии дружбы народов. Кто же вам поверит? Вы же проститутки и звери. Объясните хоть народу, как вы пали и что от вас можно ждать в дальнейшем.

Другие напирали на разбуженный «еврейский вопрос». Анонимные тексты не стеснялись демонстрировать антисемитизм и грозить карами «продажному еврейству», апеллируя к пострадавшим от сталинского времени вообще:

Сколько невинных жертв репрессий 1933–1934 и 1937–1938 гг. еще находится в лагерях, но не их в первую очередь реабилитировали, кучку евреев!

Тут же всплыла и такая застарелая проблема, как недоверие к интеллигенции вообще и врачам в частности. Причем во многих случаях люди, верившие в «виновность обвиняемых», объясняли свою позицию тем, что «советский человек не может сознаться в том, что не совершил». Даже под пытками.

Трудно поверить, что наши советские люди, воспитанные партией Ленина — Сталина, даже при грубо неправильных методах следствия могли давать такие чудовищные и, оказывается, недействительные признания в своей преступной деятельности, — писали студенты Ярославского педагогического института.

Но чуть ли не самыми массовыми были письма, в которых выражалось недоверие новому руководству. Мол, своей реабилитацией «вредителей» оно отринуло наследие Сталина! Многие выражали возмущение тем, что в центральной прессе начался поклёп на «наши доблестные органы».

Такая реакция изнутри советского общества отразила не только противоречия самой кампании дела «врачей-вредителей», но и его расколотость. Впрочем, само дело изначально плохо пахло. Даже глава СССР Иосиф Сталин до самого конца не был уверен, в какое русло его необходимо повернуть.

«Еврейский заговор»

Формально о деле врачей объявили 13 января 1953 года. ТАСС сообщил, что советские органы арестовали группу лечащего персонала из девяти человек, которая, обслуживая политическую и военную верхушку государства, работала на англо-американскую разведку и готовила по их наущению массовые убийства. Свои страшные преступления «врачи-убийцы» готовили загодя, вовсю используя связи среди еврейской диаспоры по всему миру, включая Великобританию и США.

Первым якобы пал член ЦК Политбюро КПСС и близкий к Сталину Андрей Жданов. Кардиолог Лечебно-санитарного управления Кремля (ЛСУК) Лидия Тимашук накатала в 1948 году длинный донос на его врачей. В нём она заявила, что они залечили до смерти своего высокопоставленного пациента, потому что вовремя не диагностировали ему инфаркт миокарда. В итоге — неправильное лечение, Жданов умирает, Тимашук врачи уговаривают изменить её диагноз по кардиограмме умершего.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons

Вскрытие подтвердит мнение врачей — Жданов умрёт от отека лёгкого, который приведет к остановке уже сильно измененного сердца. Говоря прямо, Жданов умер от употребления крепких алкогольных напитков, о пристрастии к которым в своих мемуарах вспоминали многие лично его знающие люди. Но донос Тимашук зажил уже собственной жизнью. И в нужный момент оказался в руках следователей Министерства государственной безопасности (МГБ).

В 1952 году на фоне жёсткого противостояния между МВД и МГБ, ухудшения отношений с Израилем, США и Великобританией бумагу от Тимашук было решено пустить в ход. Сталин начинает давить на следователей, что надо непременно вскрыть глубоко законспирированный «еврейский заговор». Дана установка бить первых арестованных.

К этому моменту органы госбезопасности уже обрабатывают палочными методами целый сонм выдающихся советских врачей, которым просто не повезло работать в Кремле и родиться евреями. Первым пострадавшим станет профессор Яков Этингер, которого арестовали уже 18 января 1950 года. Его по-быстрому обвинили в том, что он еврейский националист, и начали выбивать фамилии участников шпионского заговора. Этингер погибнет в тюрьме при невыясненных обстоятельствах 2 марта 1951 года.

Его смерть связали с делом главы МГБ Абакумова, которого снимут в июле 1951 года и расстреляют в 1954 году. Благодаря этому во главе министерства становятся люди, которые раскручивали «еврейский заговор». Им-то Иосиф Сталин и поручает довести дело до самого победного конца.

Вот тут-то все и вспомнили про записку в жанре доноса от товарища Тимашук. Бумага тут же пошла в дело. Число агентов зарубежных разведок и шпионов-вредителей еврейского происхождения стало множиться с ужасающей быстротой. Практически все ведущие врачи ЛСУК, кто хотя бы как-то был причастен к лечению высших советских сановников, оказались в заключении.

Фото: Фотография из архива дочери М. С. Вовси, Любови Мироновны Вовси-Лифшиц/Wikipedia Мирон Вовси

Брали не только гражданских — брали и военных. Мирон Вовси, генерал-майор врачебной службы, главный военный терапевт СССР, оказался по результатам допроса двойным агентом англо-германской разведки. Причем на последнюю он якобы работал аж в 1930-х годах, после прихода нацистов к власти. Вовси это страшно возмутило — в Даугавпилсе в 1941 году погибли его отец и брат. В ответ следователи заявили, чтобы он не смел прикрываться кровью родственников.

Практически всех допрашиваемых пытали и избивали. На этом настаивал сам Сталин, который ругал главу МВД Игнатьева и его зама Рютина, который производил следствие, что они пытаются его внести «в белых перчатках». А надо по-мужицки — грубо, жестко, применяя насилие. О чем новое руководство МГБ очень скоро отчиталось.

Что делать с этой гидрой

К февралю 1953 года МГБ в целом состряпало заговор. Во главе его стоял тот самый Мирон Вовси, который по поручению англо-германской разведки и сионистов должен был замучить высшее военное руководство — маршалов Конева, Василевского, Толбухина и других героев войны. Остальные «подручные» должны были травить руководство Союза.

Получившийся заговор был разветвленный, включал в себя парочку иностранных разведок, одну конкретную национальность — евреев, и играл на кухонной ксенофобии, которую советская власть не смогла вывести из союзного общества до конца жизни СССР. Все показания были выбиты либо под пытками, либо в результате жёстких избиений.

Советские газеты к этому моменту уже второй год рассказывали потрясённым гражданам, как в Кремле вскрыли очередной зловещий заговор. Во многих статьях упор был сделан не только на социальное происхождение обвиняемых, но и на их этническую принадлежность. Причем чем дальше, тем больше на это был сделан упор. Так что уже в начале 1953 года «заговор врачей-вредителей» начал носить откровенно антисемитский характер.

При этом если первые девять обвиняемых, взятых по вымышленному заговору, были в подавляющем большинстве евреи, то следующие шестеро — в основном русские, включая двух академиков Академии медицинских наук. Но «заговор», и информационная кампания уже жили собственной жизнью, в которой партийные органы, что в Сибири, что в республиках Союза, бросились выявлять «врачей-вредителей».

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Похороны Иосифа Сталина

Однако именно в момент своего высшего напряжения кампания застопорилась. И остановила её смерть Сталина 5 марта 1953 года. До сих пор есть ряд теорий, как бы развивалась антисемитская кампания, проживи Сталин ещё полгода. Кто-то настаивает на готовящейся депортации в Сибирь еврейского населения Союза, хотя убедительных данных для этого нет. Другие говорят, что всё вылилось бы в целый ряд закрытых процессов, а после кампания могла бы выйти на чистку уже ближайшего окружения Сталина.

После смерти Сталина по поручению Лаврентия Берии арестованным предложили на бумаге изложить претензии к следствию. Все узники, ссылаясь на применение к ним физического и психологического насилия, отказались от прежних показаний, в которых обвиняли себя и своих коллег в тяжких преступлениях. После чего 31 марта 1953 года Берия утвердил постановление о прекращении уголовного преследования всех проходивших по «заговору». Обвиняемых полностью реабилитировали. Сотрудников госбезопасности, которые наиболее рьяно занимались фабрикацией дела, было решено привлечь к уголовной ответственности. В результате того же Михаила Рюмина, который был фактическим куратором дела, расстреляли в июле 1954 года. Он так и не был реабилитирован.

3 апреля 1953 года все обвиняемые в несуществующем заговоре врачи были выпущены на свободу.