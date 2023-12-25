«Дело уже фактически сделано»: Рожин об успехах ВС России в Марьинке Рожин заявил о продвижении ВС России на северо-западе Марьинки

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил о продвижении Вооруженных сил РФ на северо-западных окраинах Марьинки. По его мнению, задача войск теперь состоит в том, чтобы расширить зону контроля и прощупывать оборону противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подразделения вторую половину декабря соревновались в установках флагов на окраинах Марьинке, но в итоге победили все вместе — и те, кто освобождал юго-западную часть Марьинки, и те, кто брал северо-западную, — пишет эксперт.

Утром 25 декабря Рожин сообщал о масштабном наступлении российских войск на Краснолиманском направлении. По его словам, началось оно 24 декабря. В настоящее время, по словам Рожина, Вооруженные силы РФ продвигаются в Серебрянском лесничестве. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

До этого военкор Андрей Руденко сообщил о взятии российской армией под контроль города Марьинки. По мнению военкора, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка считалась до этого неприступной. Руденко считает, что это нанесет серьезный удар по духу украинских солдат. Минобороны России эту информацию также не комментировало.