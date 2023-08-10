Дело об оскорблении ребенка в шапке с Z будет пересмотрено: что изменилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекращенное судом в Екатеринбурге уголовное дело в отношении Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с символом Z, будет пересмотрено, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Что известно об инциденте и почему мужчина набросился на ребенка?

Что произошло в Екатеринбурге 21 апреля

В Сети появилось видео, как мужчина обматерил девятилетнего школьника в шапке с буквой Z около подъезда дома № 35 на улице Волгоградская. На кадрах россиянин отчитывает ребенка и требует позвать отца. Прохожий, который в этот момент стоял рядом, сделал замечание агрессивному местному жителю и сказал, что мальчик не виноват в том, что такой головной убор дали ему родители.

Позже выяснилось, что отец несовершеннолетнего является участником СВО. Мать пострадавшего написала заявление в полицию, чтобы обидчика привлекли к ответственности. По словам женщины, ее сын шел в школу, когда Александр Неустроев «стал приставать, оскорблять, пытался схватить» ребенка.

«С сыном произошел небольшой конфликт. Сын пошел открывать квартиру, а я стоял и курил у подъезда. Мимо шел мальчик в шапке с символикой Z. Я окликнул и сказал: „Малой, скажи, что у тебя на шапке?“ Он был в телефоне и проигнорировал меня. Тогда я громче крикнул. Мальчик посмотрел на меня, как мне показалось, вызывающе — как на дебила. Я вспылил в силу своего заболевания. А цель моя была — поговорить с его родителями», — объяснил в беседе с «КП-Екатеринбург» Неустроев.

В Следственном комитете заявили о проведении процессуальной проверки. Также ситуацией заинтересовался глава СКР России Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Анатолию Надбитову представить доклад по итогам мероприятий.

Какие для Неустроева были последствия

24 апреля сотрудники ОМОН задержали и доставили в полицию екатеринбуржца. Во время допроса он признался в содеянном и раскаялся. Изначально было заведено административное дело по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Затем его прекратили из-за возбуждения уголовного дела о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ). По данной статье россиянин мог получить до пяти лет колонии.

9 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении Неустроева. Мужчину приговорили только к штрафу в размере 7000 рублей.

Почему Генпрокуратура РФ не согласилась с решением суда

Генеральная прокуратура изучила решение суда Екатеринбурга и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление.

«Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ», — говорится в сообщении.

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