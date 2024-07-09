Дело Беркович и Петрийчук: приговор, в чем обвиняли, кто за них заступался

Фото: t.me/moscowcourts

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович

Накануне 2-й Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Что известно об их деле, кто из деятелей искусств заступался за подсудимых?

Что известно о деле Беркович и Петрийчук

О решении суда общественность узнала 8 июля.

«Суд признал виновными Беркович и Петрийчук по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима», — сказали в суде.

Из приговора суда также следует, что осужденные получат право на условно-досрочное освобождение в 2025 году. Кроме того, суд постановил зачесть в срок наказания время, которое Беркович и Петрийчук провели в задержании и СИЗО. Речь идет о периоде с 4 мая 2023 года.

Известно, что в ходе прений сторона гособвинения попросила приговорить Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, прокурор потребовал лишить их права заниматься администрированием сайтов.

Дело Беркович и Петрийчук было связано с постановкой спектакля «Финист — Ясный сокол» о россиянках, которые заочно вышли замуж за представителей радикального исламизма и переехали в Сирию.

Издание Lenta.ru пишет, что основным свидетелем обвинения стал некий секретный свидетель Никита, который после просмотра постановки отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы якобы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, сам он работает в театральной сфере, поэтому выступил анонимно, так как опасается за свою карьеру.

Обе подсудимые не признали вину. Беркович во время судебного заседания заявила, что поставила спектакль для профилактики терроризма. Режиссер подчеркнула, что осуждает терроризм и испытывает к нему только отвращение.

Пьеса была написана Петрийчук в 2019 году. Премьера спектакля по постановке Беркович состоялась в декабре 2020 года.

Кто заступился за Беркович и Петрийчук

Актер Вениамин Смехов на одном из заседаний заявил, что не может серьезно «относиться к таким глупостям». Спектакль «Финист — Ясный сокол» он назвал свободным от буквальных предупреждений.

«Цель очевидна — предупреждение об опасности, реальной опасности, особенно для молодого поколения», — объяснил Смехов задачу постановки.

По его словам, спектакль рассчитывает на зрителя, который понимает, что один из главных инструментов театрального зрелища — метафора. Смехов также ответил на вопрос Беркович, возникло ли у него впечатление об оскорблении российских мужчин, заявив, что не может серьезно относиться к «таким глупостям». Беркович напомнила, что это лежит в основе серьезного обвинения.

Также осенью 2023 года деятели культуры подписали открытое письмо, адресованное уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, с просьбой освободить арестованного режиссера Евгению Беркович. Под обращением подписались телеведущий Иван Ургант, актриса Чулпан Хаматова, актеры Евгений Миронов, Вениамин Смехов, Константин Райкин и другие.

Кроме того телеведущая и журналистка Ксения Собчак поддержала Беркович и Петрийчук. Она также подписала поручительство за обвиняемых и назвала уголовное дело против женщин абсурдным.

«Подписала поручительство за Евгению Беркович и Светлану Петрийчук, а также открытое письмо в их поддержку. <...> Сегодня будут опубликованы материалы экспертизы, и мы узнаем, какие эпизоды вменяют. Но все это буквально — „маргиналов и люмпенов пустили в театр“», — написала Собчак.

Телеведущая уточнила, что спектакль идет уже три года, а также стал лауреатом премий и успешно гастролировал. Постановка имеет антитеррористический посыл, напомнила она.

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