Дело агента СБУ о подготовке теракта в Москве передано в суд Генпрокуратура передала в суд дело агента СБУ о подготовке теракта в Москве

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Генеральная прокуратура РФ передала во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело в отношении агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ведомство утвердило обвинительное заключение, согласно которому сотрудник СБУ обвиняется в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинца Кармазина. Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Кармазин проходил обучение для совершения диверсий, а также незаконно изготовлял взрывчатые вещества и устройства. Заседание суда по делу агента СБУ может пройти в закрытом или открытом для СМИ и публике формате.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Херсонской области женщину, завербованную СБУ. По данным ФСБ, жительница с 2022 года собирала и передавала информацию о военных объектах и властях РФ украинской стороне.