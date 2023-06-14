Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, предположительно, ранен в зоне СВО, сообщил канал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Ранее украинские источники распространили данные о том, что Делимханов погиб и его смерть пытаются скрыть. Что произошло на самом деле, разбирался NEWS.ru.
Кто сообщил о ранении Делимханова
Одним из первых о возможном ранении Адама Делимханова сообщил политолог Кирилл Сазонов, участвующий в боях на стороне ВСУ. В соцсетях он написал, что кортеж, в котором находился Делимханов, якобы попал под обстрел в Запорожской области.
Согласно этой версии, обстрел был таким мощным, что вместе Делимхановым погибли еще около 200 человек, а их тела якобы вывезли на вертолетах, чтобы скрыть произошедшее. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке и участник боев в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин пояснил, что в зоне, где, предположительно, получил ранение Делимханов, войска Украины проводят ежедневные атаки.
«Чеченские подразделения, в том числе „Ахмат“, частично находятся на Запорожском направлении. Они стоят практически по всей линии фронта. Круглые сутки украинские войска обстреливают наши позиции из артиллерии», — рассказал Матюшин.
Как Кадыров отреагировал на сообщение о ранении Делимханова
Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале подтвердил, что Делимханов действительно не выходит на связь.
Также чеченский лидер обратился к Украине с просьбой уточнить, что произошло с пропавшим Делимхановым, в обмен на щедрое вознаграждение. Многие подписчики политика сочли такое обращение за шутку.
«На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата», — написал глава Чечни.
Что сказали в Госдуме о ранении Делимханова
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов позднее заявил, что Делимханов жив, с ним удалось связаться председателю Госдумы Вячеславу Володину.
«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: „Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам“», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
По данным телеграмм-канала Mash, раненый Делимханов якобы находится под присмотром врачей.
Кто такой Адам Делимханов
Адам Делимханов родился в сентябре 1969 года в селении Беной Чечено-Ингушской АССР. СМИ называют его родственником (по некоторым данным, двоюродным братом) Рамзана Кадырова. Делимханов служил в советской армии, работал слесарем, потом снабженцем на предприятии. В 1994 году окончил Чеченский государственный университет.
По данным СМИ, в самопровозглашенной Ичкерии он стал личным водителем полевого командира Салмана Радуева. Во время второй чеченской войны в 1999 году перешёл на сторону федеральных сил и в начале 2000-х поступил в органы внутренних дел Чеченской Республики как стажер. Потом дослужился до инспектора отдельной роты милиции при МВД республики по охране объектов. Это были здания органов государственной власти, в том числе администрации главы Чечни Ахмата Кадырова.
В декабре 2001 года Делимханов пережил покушение. В 2003 году стал командиром полка Управления вневедомственной охраны при местном МВД по охране объектов нефтегазового комплекса.
С июля 2006 года — заместитель председателя правительства республики. На выборах 2007 года избран в Госдуму РФ от «Единой России». В 2009 году глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Делимханова своим будущим преемником.
Случай с золотым пистолетом
Как сообщали СМИ, 3 декабря 2013 года в здании Госдумы Делимханов вступил в словесную перепалку с другим депутатом от «Единой России» Алексеем Журавлевым. Завязалась драка, в которой, по свидетельству очевидцев, у Делимханова выпал покрытый позолотой пистолет. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин тогда раскритиковал поведение обоих депутатов. Делимханов и Журавлев позже помирились.
После начала СВО сообщалось, что Делимханов командовал республиканскими подразделениями в боях за Мариуполь. В апреле 2022 года президент Путин своим указом присвоил Делимханову за мужество и героизм звание Героя Российской Федерации.
12 июня Делимханова принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во встрече также участвовали представители Минобороны и руководство областной группировки Росгвардии. Делимханов на встрече был одет в форму чеченского спецназа «Ахмат». По итогам встречи было решено, что «Ахмат» примет участие в защите Белгородской области.
В тот же день стало известно, что Делимханов участвовал в церемонии подписания контракта отряда «Ахмат» и Минобороны России.
И что в итоге?
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что разошедшаяся в Сети новость о ранении парламентария — фейк. По его словам, Делимханов «живее всех живых», находится сейчас в Чечне и поехал к главе республики Рамзану Кадырову.
Однако к моменту публикации судьба Делимханова остается неизвестной.
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