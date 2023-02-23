Делегатам России в Вене не дали возложить цветы в память о советских воинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников делегации России на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям 23 февраля, рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Вместо них венок от имени делегации возложили руководители росзагранучреждений. Дипломат пояснил, что от делегатов потребовали подписать документы, согласно которым запрещается принимать участие в каких-либо мероприятиях, отличных от программы ПА ОБСЕ.

От них (членов российской делегации. — NEWS.ru) потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии, — пояснил Любинский.

В итоге руководители диппредставительств РФ возложили венки от себя и от делегации Федерального собрания, добавил он.

23 февраля президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава государства почтил память павших воинов. Глава государства также возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева.