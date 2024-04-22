Декоммунизация в России: нужно ли возвращать исторические названия улиц

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мясницкая улица в Москве

Похоже, в плане пересмотра городской и сельской топонимики нас хотят вернуть в «святые девяностые». Помните, как тогда вместо Ленинграда на карты России вернулся Санкт-Петербург, хотя область до сих пор называется Ленинградской, снова появились Екатеринбург и Владикавказ. В Москве исчезли ставшие привычными Кировская и улица Горького. Зато вернулись Мясницкая, Тверская, Лубянская площадь, Охотный ряд. Переименований тогда было много, топонимику пересматривали на волне энтузиазма в ожидании более глобальных перемен и желания поскорее хоть так-то «отречься от старого мира».

Потом этот способ восстановления «исторической памяти» сошел на нет. И когда в Москве захотели переименовать станцию метро «Войковская» под тем предлогом, что негоже, дескать, сохранять на городском плане имя цареубийцы, то реакция общественности была более чем сдержанная. Коммунисты усиленно сопротивлялись переименованию, отбиваясь от серьезного нажима монархистов. А местные соцопросы показали, что пассажиры метро вообще не задумываются над тем, кем был убитый в Варшаве большевик -дипломат. Кто-то был вообще уверен, что это название снесенной под нажимом наступающего города деревеньки.

Долой Пушкина и Горького

Та волна переименований в Москве шла под лозунгом возращения исторических названий улицам и площадям. Парадокс кампании же заключался в том, что исторические улицы столицы носили имена не только пламенных революционеров, но Пушкина, Лермонтова, историка Грановского. Вот классики и пошли «под снос». Зато остались на своих местах таблички в новых районах с именами Олеко Дундича, организатора террора в Крыму Бела Куна, террориста Степана Халтурина, а также Менжинского, Михаила Кедрова, Георгия Атарбекова и прочих деятелей с весьма неоднозначной исторической репутацией.

Фото: Global Look Press Бела Кун

За то, чтобы имена подобных деятелей были стерты с городских карт и планов, выступили члены некоего политического движения «Общество. Будущее». Организация выказала себя идейной противницей остатков советской топонимики. На своей конференции ее активисты дали характеристики историческим персонажам, чьи имена носят сотни улиц и переулков в России. Владимир Ленин обвинен ими в «геноциде по классовому признаку» и в создании «однопартийной диктатуры». Якова Свердлова обвинили в красном терроре и расказачивании, Феликс Дзержинский был выставлен организатором концлагерей и дореволюционным террористом.

Будет ли масштабное переименование

Движение уже подготовило базы данных с «неправильными» названиями улиц в более чем двухстах городах России. И свою активную позицию новые ниспровергатели традиционной советской топонимики готовы подтверждать не только горячим словом, но и вполне себе цифровым делом. Вопрос только, насколько нынешнее общество готово к новой волне таких переименований.

С одной стороны, за последние годы многие оценки исторических событий поменялись на сто восемьдесят градусов. С другой — есть пример наших возвращенных территорий, освобожденных от навязчивого украинского национализма. Там тоже ведь начался очень непростой спор о том, какие названия вернуть улицам, которые за последние двадцать лет обзавелись названиями в честь Бандеры, Шухевича или Коновальца. Не говоря уже о разных мало кому памятных гетманах.

Так вот, общественность стала больше склоняться к возвращению советских имен. Притом что для многих площадей и улиц можно найти и дореволюционные названия. И не по причине глубокой привязанности к памяти Орджоникидзе или Дзержинского, а потому что именно эти названия ассоциируются со спокойной эпохой, куда многие дончане психологически хотели бы вернуться.

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Серго Орджоникидзе

Сколько стоит исторический передел

Этот спор также ведется со времен 90-х годов. Противники переименований обычно в качестве убойного аргумента приводит стоимость топонимических изменений. Надо же не только таблички поменять, внести изменения в домовые документы, переписать регистрацию жильцов. Но и обновить многочисленные электронные базы. К слову, цифровизация в принципе многие изменения значительно удешевляет.

Но постановка подобных вопросов вновь оживит общественный раскол на условных «красных» и «белых». Ведь за названиями улиц стоят чьи-то идеологически убеждения, трактовка исторических заслуг деятелей разных эпох. Недаром болевыми точками остаются вопрос перезахоронения Ленина или судьба памятника Дзержинского на Лубянской площади. Похоже, что вопрос массовой отмены советской топонимики из их числа.

Может, нам лучше все же найти вокруг чего объединяться, а не раскалываться?

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