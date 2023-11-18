Действующий летчик ВСУ перешел на сторону РФ: что пишут военкоры 18 ноября

Фото: МО Украины

Прибытие летчика ВСУ в Россию, последствия потери Авдеевки для Украины, успехи истребителей ВС РФ в зоне СВО, мотовездеходы Desertcross 1000-3 на левом берегу Днепра, штурм промзоны на Авдеевском направлении, обстрел Донецка — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Они же нам, по версии Киева, почти ровня. Воюют достойно, наступают, сопротивляются. А мы у них города забираем. Один за другим. Как же так? Пятьдесят семь государств поддерживают Украину в этой битве, и тут такой нагиб. Это еще даже не начало. Мы в гору, они под гору. Вот-вот заработают заводы тех же БЛА. Корейская помощь (возьму на себя ответственность это написать) увеличится в разы. С началом больших успехов количество добровольцев увеличится (их и так немало)», — отметил военкор.

Сладков обратил внимание, что Авдеевка является «тяжелым объектом».

«Новый опыт штурма городов в полугодие роста роли ФПВ. Так вот, как только на фронт пойдут новые средства артиллерийской разведки и заводских БЛА (у нас уже имеются великолепно применяемые экземпляры, но мы ждем новинки в виде серийных ФПВ), картина совершенно изменится, отнюдь не в пользу ВСУ. Я очень хочу видеть реальное облегчение доли русского солдата. Не снижение темпов движения, а уменьшение потерь и кратное увеличение потерь противника. Не кровожадности ради, нет. Как только враг треснет, он долго скрипеть не будет, он сломается», — добавил журналист.

Фото: МО РФ

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«Как я уже много раз писал сегодня, самое „догфайтовое“ место на планете — это КОР. Калининградский Особый Район, ну или небо Балтики, кому как удобнее. Именно здесь можно увидеть и пободаться практически со всеми истребителями противника, имеющимися у них на вооружении, хапнуть опыта и прокачать скилы и потом применять это на практике. Например, в том же самом небе Украины. А я напомню, что наши истребители почти за два года СВО не проиграли ни одного воздушного боя, даже в тех боях, где противник имел многократное преимущество в количестве. И это хорошо», — написал автор канала.

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«Под Крынками замечены мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES, которые недавно в Ростове демонстрировали президенту. „Для эвакуации и подвоза БК — самое то“, — говорят парни. Всего в российские войска поставлено уже 537 мотовездеходов и планируется поставка еще 1590 штук. Грузоподъемность — 550 кг. Снаряженная масса — 1050 кг. Полная масса — 1600 кг. Масса буксируемого прицепа — 300 кг. Число мест — 3. Мощность, тип двигателя — 87 л. с., бензиновый. Максимальная скорость — 80 км/ч. Запас хода — 250 км. Глубина преодолеваемого брода — 0,4 м. Количество грузовых платформ — 2 (спереди и сзади)», — отметил военкор.

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«Штурм промзоны. Авдеевское направление. Наши железобетонные танкисты дерзко врываются в промзону, можно сказать, просто на характере, подавляя позиции ВСУ огнем. Таких атак за день может быть несколько, стальная кавалерия наносит удары ровно до тех пор, пока враг не будет смешан с обломками бетона или не сбежит до начала очередной атаки. Это один из самых сложных этапов работы, но он необходим, чтобы дать возможность легкой бронетехнике и пехоте сделать свою работу. За экипаж разутого танка не волнуйтесь, пацаны в полном порядке, трак тоже можно починить, а Украину нет», — подчеркнули авторы канала.

Фото: МО РФ

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«Украинский летчик, который с самого начала войны перешел на нашу сторону и помогал нам информационно и не только, теперь в России. Ждем интервью с ним», — написал военкор.

«Действующий летчик ВСУ, перешедший на сторону ВС РФ, прибыл в Россию. Подробности о его вербовке и перемещении в РФ пока не приводятся, однако, как сообщил блогер Кирилл Федоров, интервью с ним выйдет „в обозримом будущем“», — отметила Readovka.

«А я напомню, что коллеги перешедшего к нам парня могут так же сохранить свои жизни. Получить помощь по вывозу из 404 семей. За угнанный к нам самолет/вертолет будешь щедро вознагражден. Украинский летчик, пользуйся возможностью, пока она есть», — заявил Telegram-канал «Воевода Вещает».

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«За истекшие сутки вооруженные формирования Украины произвели обстрелы с применением артиллерии и ракетных систем залпового огня, в том числе с кассетной боевой частью, населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В частности, обстрелу подверглись Никитовский район Горловки, Золотаревка, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы г. Донецка. Повреждено четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры. Также в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе г. Донецка мирный житель получил ранение», — написал репортер ВГТРК.

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