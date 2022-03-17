Дефицит лекарств в России объяснили неожиданным спросом

Дефицит лекарств в российских аптеках вызван неожиданным спросом на них, объяснил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в разговоре с «Радио 1». Эта нехватка лишь временная, препараты вернутся на полки, заверил он.

За неделю с 28 февраля по 6 марта было закуплено лекарств в два раза больше, чем за предыдущую неделю. Понятно, что такого спроса никто не ожидал. А так как возникли серьёзные проблемы с логистикой и маршрутизацией плюс проблемы с оплатой, быстро возобновить запасы непросто. При этом никакая из фармацевтических компаний не делала заявлений, что они прекращают поставки своих медикаментов или сырья, — сказал Саверский.

Он добавил, что тема лекарств в списке санкций не поднимается. Когда дистрибьюторы изменят схему поставок, основные препараты вернутся в аптеки, считает Саверский.

Ранее представители американской фармацевтической компании Pfizer заявили, что не собираются прекращать поставки лекарств в Россию. При этом вся прибыль от продажи на российском рынке пойдёт на гуманитарную помощь украинскому народу. При этом Pfizer отказывается от проведения новых клинических испытаний на территории РФ, а также прекращает инвестиционную деятельность.