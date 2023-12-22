Дебют Пугачевой, «Шалом», шоу Петросяна: чем запомнился Александр Левенбук Скончался режиссер Левенбук, в программе которого дебютировала Алла Пугачева

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Режиссер, художественный руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук

Ушел из жизни основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Чем прославился артист и как он пересекался с певицей Аллой Пугачевой?

Как умер Левенбук

О кончине народного артиста России сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он уточнил, что Левенбук умер минувшей ночью, 22 декабря. Основателю «Шалома» было 90 лет.

«Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра „Шалом“ Александр Левенбук», — рассказал он.

В «Шаломе» заявили, что Левенбук последние несколько лет своей жизни боролся с тяжелой болезнью.

«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», — рассказали РИА Новости в театре.

Чем знаменит Левенбук

С 1987 по 2021 год Левенбук был художественным руководителем «Шалома», который является единственным профессиональным еврейским театром в России. В 1992 году он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2004-м — звание народного артиста страны.

Помимо режиссерской работы Левенбук также был занят как актер в спектаклях «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы», «Четыре чемодана в Шереметьево-2» и «Национальность? Да!».

В 2009 году Левенбук был награжден орденом Почета «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Спустя 10 лет он получил орден Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В 2021 году артист стал обладателем премии «Скрипач на крыше» в номинации «Культура» «за вклад в развитие еврейской культуры России».

Кроме того, с 1970 года Левенбук был бессменным ведущим популярной детской образовательной передачи «Радионяня», где в шутливой форме объяснялись правила грамматики, математики и хорошего поведения.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук с артистами

«Учил детей Советского Союза не только правилам русского языка. Учил добру и человечности. Его имя стало частью истории и культуры России», — заявил Александр Брод.

Как Левенбук открыл Пугачевой дорогу на большую сцену

Левенбук учился в Первом Московском медицинском институте, где участвовал в студенческой художественной самодеятельности. Там сложился его дуэт с Александром Лившицем, с которым они работали на протяжении многих лет. После окончания института в 1957 году стал артистом «Мосэстрады».

В разные годы в программу выступлений Левенбука и Лившица входили произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Аркадия Хайта, Эдуарда Успенского, Даниила Хармса, Бориса Заходера. Дуэт с успехом гастролировал по стране, а в 1960 году они стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

В 1965 году в музыкально-юмористической программе Лившица и Левенбука «Пиф-паф» с песней композитора Левона Мерабова на стихи поэта Михаила Танича «Робот» на профессиональной сцене дебютировала 16-летняя Алла Пугачева.

В 1980-е годы Левенбук начал работать на эстраде как режиссер в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Среди поставленных им спектаклей — «Доброе слово и кошке приятно» для Евгения Петросяна и «Нет ли лишнего билетика?» для Владимира Винокура.

В 1981 году вместе со Львом Шимеловым Левенбук исполнил песню «А может, а может...» в мультфильме «Пластилиновая ворона».

Что известно о личной жизни Левенбука

Подробности своей личной жизни артист не предавал огласке. Известно, что он был женат на главном балетмейстере и режиссере-постановщике «Шалома» Визме Витолс.

У Левенбука есть сын Айвар, который получил образование в Московском технологическом колледже. Какое-то время Айвар был заместителем отца в театре.

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