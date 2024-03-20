Дебош Кологривого: звездная болезнь или просто глупость?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Почему-то мне не показалось странным происшествие в Новосибирском баре с распиаренным на все лады молодым актером Кологривым. Не то чтобы этого можно было ожидать, но предположить — вполне. Именно так и накрывает артиста звездная болезнь, заметим, не без помощи окружения, поклонников и СМИ. Успех «Слова пацана» и роль в сказке «По щучьему велению» сыграли злую шутку с Никитой Кологривым.

Однако первый звоночек, на мой взгляд, прозвенел тогда, когда едва оперившийся актер решил сравнить себя с великим Иннокентием Смоктуновским, а также сверхпопулярным и любимым зрителями Александром Абдуловым. Актер заявил, что вряд ли они превосходят его, Никиту Кологривого.

Честно говоря, не могу припомнить такого небывало раннего и непомерно высокого самомнения у молодого актера. По-пацански сравнивая себя с такими фигурами нашего кинематографа, он немедленно попадает в дурацкое положение, ибо на их фоне сразу становятся видны его мелкость и мелочность.

Симптоматика звездной болезни

Как правило, через испытание медными трубами проходит каждый человек, на которого сваливается популярность. В артистической среде это явление повальное. Правда, приходит звездная болезнь к каждому в свое время и протекает с разной симптоматикой. Мне за долгие годы работы на ТВ не раз приходилось сталкиваться с зазнавшимися грубыми и капризными звездами разной величины. Не зря же простота в общении является едва ли не главной добродетелью у знаменитой личности.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из фильма «Слово пацана»

Многие актеры честно признаются, что проходили испытание медными трубами и сами чрезвычайно страдали от звездной болезни. Михаил Пореченков, вспоминая этот период в своей карьере, утверждал, что едва выжил тогда. «Эта болезнь уничтожала меня по кускам», — делился актер. Константин Хабенский даже замечал изменения в себе на физическом уровне, называя это «ломкой организма». По счастью, большинству удается справиться с этим недугом.

А кому-то, как Владиславу Галкину, например, просто не хватило на это времени.

Дерусь, потому что дерусь

Иногда звездная болезнь носит скрытую форму, но проявляется в моменты обострения. И тогда мы узнаем о дебоше, который устроил тот или иной кумир в публичном месте. Не буду подробно останавливаться на историях с рекордсменом в этой номинации Филиппом Киркоровым. Все о них прекрасно помнят.

Чаша сия не миновала даже актера весьма солидного возраста и немалых заслуг — Валентина Смирнитского. Возвращаясь в 2014 году с отдыха в Испании, он здорово поскандалил в самолете, за что по прилете схлопотал штраф. Наверное, Портосу это простительно. Нам же известно его кредо: «Дерусь, потому что дерусь!»

Почем слово пацана?

Однако Никита Кологривый вовсе не дуэлянт. По моему разумению, он еще не нарастил убедительного портфолио, чтобы быть фигурантом скандалов с приставаниями к персоналу и кусанием официанток за ноги. Не то чтобы я считал, что это должно однажды случиться с каждым популярным актером. Но, как говорят в народе, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Эту мудрость, кстати, на личном опыте испытал и подтвердил Михаил Ефремов.

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма «По щучьему велению»

А знаете, что отличает Михаила Ефремова, Константина Хабенского, Михаила Пореченкова и Валентина Смирнитского от молодого Никиты Кологривого? То, что ни один из них никогда даже не посмеет сравнивать себя с такой величиной, как Иннокентий Смоктуновский. Не потому, что это глупо или неприлично. А потому, что они, как настоящие состоявшиеся актеры, знают высокую цену истинного мастерства и ничтожную цену слов.

Читайте также:

Как румыны захотели откусить кусок от наших замороженных миллиардов

Украина воюет с российской культурой — своей-то нет

Русские десантники сорвали выступление Макрона

Ну тупые! Что американцы думают о творчестве Задорнова