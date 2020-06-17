Дату восстановления международного туризма назвали в АТОР

https://static.news.ru/photo/0ce4fb1c-b0fa-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный туризм возобновится в третьем квартале текущего года. Возможно, первыми будут открываться рейсы в СНГ.

Сейчас по данному вопросу между Россией и другими странами проходят консультации. Пока границы открыты только внутри ЕС, внешние границы страны начнут открывать со следующего месяца, приводит мнение вице-президента Ассоциации туроператоров России RT.

Наверное, пройдёт ещё какое-то время, по оценкам авиакомпаний, например, это может произойти в III квартале, но будет это август или сентябрь — никто, увы, не знает. Есть информация, что, может быть, будут сначала открываться рейсы в СНГ, — пояснил Горин во время стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что с каждой неделей спрос на отдых у россиян растёт. Цены на билеты и отели при этом пока остаются на уровне прошлого года. По оценкам экспертов, лидером направлений будет Краснодарский край.