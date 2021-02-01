Дата обращения Путина к парламенту РФ пока не определена

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Формат и дата послания президента России Владимира Путина к парламенту остаются под вопросом, пока нет однозначного понимания стабилизации эпидемиологической ситуации в России и Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как только дата будет определена, мы вас проинформируем. Пока нет никаких решений. Вы понимаете, что эпидемиологическая обстановка, хотя она и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, но она переменчива, поэтому на неделях, наверное, будет лучшее понимание, — ответил Песков на вопрос журналистов о том, когда и в каком формате обратится президент к парламентариям, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал основную задачу мирового сообщества в эпоху после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, она заключается в том, чтобы люди могли выйти из бедности.

Российский лидер выступил с докладом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он оценил глобальную экономическую ситуацию, отметив, что пандемия COVID-19 стала сама по себе серьёзным вызовом, но при этом она также обострила существовавшие проблемы.