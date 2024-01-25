Дарья Трепова получила 27 лет тюрьмы. Справедливо или нет наказание?

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дарья Трепова

Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Как отреагировали в России на решение суда, какие последние новости известны?

За что Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы

По данным следствия, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова вручила в кафе Санкт-Петербурга военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывным устройством. В результате взрыва журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.

Она была задержана на следующий день при попытке скрыться. Как заявляла Трепова, ее подставили, но во время допроса обвиняемая призналась, что принесла в кафе статуэтку. Однако позже девушка сказала, что ей было ничего не известно о наличии взрывчатки в бюсте.

Также муж Дарьи Треповой Дмитрий Рылов говорил, что его супругу подставили. Он уверен, что девушка не могла устроить теракт.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркивал, что обвиняемая пыталась убедить следствие, что считала статуэтку устройством для слежения. За совершение теракта злоумышленница получила 132 тысячи рублей.

Как военкоры отреагировали на приговор

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Трепову признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.327, ч.4 ст.222.1, п.б ч.3 ст.205 УК РФ.

«Суд назначил наказание Треповой — 27 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 тысяч руб. <...> Дмитрию Касинцеву — один год девять месяцев в ИК общего режима», — заявили в суде.

Адвокат Треповой отметил, что обжалует приговор, но в целом они были готовы к такому вердикту.

«Мы морально были готовы к такому приговору. Но мы его обжалуем, считаем необоснованным», — сказал он.

Военный корреспондент Александр Коц в комментарии NEWS.ru заявил, что Треповой необходимо было назначить наказание в виде 35 лет лишения свободы.

«Треповой дали 27 лет. Мало. В России женщин не приговаривают к пожизненному. Максимум 35 лет в особых случаях. Мне кажется, это как раз такой случай, — пояснил Коц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Коц

Военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале написал, что девушка должна быть благодарна такому гуманному решению суда.

«Исполнитель теракта, в результате которого был убит Владлен Татарский и ранено более 20 человек, должна быть в высшей степени признательна гуманному подходу российского правосудия при выборе наказания для женщин. На ее месте мужчина получил бы значительно больше и строже», — считает военкор.

Военный корреспондент Юрий Котенок оказался недоволен решением суда и уверен, что Дарью Трепову необходимо было приговорить к пожизненному заключению.

Он предположил, что Запад попытается обменять ее, чтобы показать всему миру, что можно совершить теракт и оказаться на свободе.

«Запад будет пытаться ее обменять. Не потому, что она им нужна, а чтобы показать, что можно устроить теракт и оказаться на свободе. А после обмена и пользования её можно будет убрать», — объяснил Котенок.

Сможет ли Трепова раньше выйти на свободу

Адвокат Константин Кудряшов в беседе с NEWS.ru объяснил, что Трепова имеет право на условно-досрочное освобождение, но только после отбытия трех четвертей срока наказания, потому что ее признали виновной в деле о терроризме.

«Осужденный за терроризм имеет право на УДО по отбытии не менее трех четвертей срока наказания. <...> Также она имеет право обратиться с ходатайством о замене неотбытого срока наказания на принудительные работы по отбытии двух третей срока наказания, то есть по отбытии 18 лет», — объяснил адвокат.

По мнению Кудряшова, для получения возможности выйти по УДО Трепова не должна получать дисциплинарные взыскания, а также оплатить штраф в 600 тысяч рублей, который выписал суд.

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