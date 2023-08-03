«Дарит нам наступление»: Сладков назвал главного помощника ВС РФ в зоне СВО Сладков назвал командование ВСУ главным помощником России в зоне спецоперации

Фото: МО Украины

Командование ВСУ является главным помощником ВС РФ, заявил в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, именно оно дарит России свое наступление, которое равнозначно «боевому суициду».

Главный наш помощник — командование ВСУ. Оно дарит нам свое наступление (боевой суицид), — написал Сладков.

Данный тезис военкор назвал одной из тенденций СВО. Также он отметил, что в текущей ситуации ВС РФ должны не спугнуть противника, пока все его резервные войска не будут выведены на поля боя. По словам Сладкова, российская армия должна идти вперед каждый раз, когда противник «дает заднюю». При этом данные действия не будут считаться за наступление.

Когда мы начнем реально готовить наступление, это увидят все. Много войск, много техники, изменение внешнеполитической тональности, увеличение количества обсуждений возможных форматов переговоров, предложений о переговорах и т.д. и т.п., — добавил военкор.

Цели России остаются прежними, указал Сладков. Среди них денацификация Украины, создание военных баз ВС РФ во Львове, Ивано-Франковске, Одессе и других городах, а также установление протектората над Украиной.

Ранее военкор сообщил о выдаче боевых стволов белгородской территориальной обороне. По его словам, с карабинами у бойцов появятся совершенно иная ответственность и условия дислокации.