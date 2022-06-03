Данные обо всём мусоре в России внесут в цифровую экосистему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные обо всём мусоре в России внесут в цифровую экосистему. Её представил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщает «360».

Система включает в себя несколько направлений: территориальные схемы, федеральную схему, прослеживаемость отходов, 3D-моделирование полигонов, учёт отходов от использования товаров (УОИТ), биржу вторичных материальных ресурсов, ФГИС ОО (сведения о состоянии отрасли обращения с отходами III–V классов опасности) и мониторинг состояния окружающей среды, — рассказал он.

Буцаев добавил, что благодаря цифровой экосистеме РЭО удаётся обеспечивать взаимодействие федеральных и региональных органов власти, региональных операторов и прочих участников отрасли обращения с отходами.

Также сейчас РЭО создаёт трёхмерные цифровые модели полигонов, чтобы определять оставшийся срок службы объектов и фиксировать нарушения в эксплуатации.

3 марта стало известно, что территорию России, за которую отвечают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, разделили на 287 зон. Начали работу 177 регоператоров, 13 из них пришлось сменить из-за низких сборов платежей за услуги, нарушения схем работы с ТКО и недоступности некоторых населённых пунктов.